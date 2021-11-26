بلدية تونس :الانطلاق في اعداد للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022

وات - افادت رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد عبد الرحيم بانه تم الانطلاق في اعداد التشخيص الفني والمالي لبرنامج الاستثمار البلدي لسنة 2022 وفق مقاربة تشاركية من خلال اقتراح مشاريع القرب في مجالات التنوير والطرقات والترصيف والملاعب والمناطق الخضراء

واضافت بمناسبة اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة 2021 اليوم بقصر البلدية بالعاصمة ان لجنة الاشغال والتهيئة العمرانية قد اقرت تقسيم التراب البلدي الى مناطق حسب الحدود الجغرافية للدوائر البلدية (15 دائرة) لاقتراح المشاريع على اساس مبدا الحوكمة المحلية وتشريك المتساكنين والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني بكل دائرة

واكدت انه تم اعداد التشخيص المالي وضبط مجموع الموارد المالية المخصصة للبرنامج السنوي للاستثمار 2022 وفق المنهجية المعتمدة بالدليل المالي للصندوق خلال الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، حيث بلغت جملة الموارد الممكن توظيفها 10 ملايين ب دينار

وافادت سعاد عبد الرحيم في هذا السياق، بانه وقع ضبط الاعتمادات وتوزيعها على 3 برامج وهي مشاريع ادارية بقيمة مليون و 520 الف دينار ومشاريع مهيكلة بمبلغ 3 ملايين و 353 الف دينارم ومشاريع القرب بقيمة 4 ملايين و

950 الف دينار

وتم خلال المجلس البلدي مداولة المسائل المالية المتعلقة بالمصادقة على ميزانية بلدية تونس لسنة 2022، حيث ضبطت التقديرات الميزانية لسنة 2022 دخلا وصرفا وتصرفا وتجهيزا بما قدره 209.788.643 د مقابل 211.521.000 د في 2021، اي بنقص قدره 1.732357 د ويمثل 82ر0 – بالمائة

كما تمت مداولة مشروع الميزانية التقديرية للوكالة البلدية للتصرف لسنة 2022 ، خاصة وانه يعكس الاهتمامات الرئيسية لمجلس ادارتها ، حيث حددت المداخيل ب 11900000 د مقابل 10830000 د لسنة 2021 اي بزيادة بقيمة 10 بالمائة، وبلغت النفقات 10153924 د مقابل 9576357 د في 2021، بما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة

وبخصوص المداخيل، اوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ان سبب الزيادة المحتملة لسنة 2022 والمقدرة ب 1070000 د يعود اساسا الى الزيادة في مداخيل موزعات التذاكر والكبالات وسوق المنصف باي

كما اوضحت ان زيادة النفقات المقدرة بقيمة 577567 د وبنسبة 6 بالمائة ترجع الى الزيادة في مصاريف التامين على الحرائق لسوق المنصف باي واعباء الاعوان تبعا لبرمجة انتدابات جديدة، بالاضافة الى المبالغ الناتجة عن الاداء على القيمة المضافة ومختلف الضرائب والاداءات

ونظر المجلس ايضا في عديد المسائل الادارية، وخاصة منها مداولة مشروع استلام هبة من المساعدات الطبية من المنظمة الكندية "تعاون صحي"، بالاضافة الى النظر في مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كما تمت مداولة المسائل العمرانية والمشاريع التي تخص اصلاح الوضعيات العقارية لعديد العقارات ، خاصة منها عقار "ستيف"، فضلا عن عرض مشروع تركيز محطة انتاج الطاقة بالمروج 2 من خلال وضع برنامج الانتقال الطاقي لبلدية تونس والقيام بدراسة ما قبل الجدوى لمشروع تركيز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة "الفوطو ضوئية"



