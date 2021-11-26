عمال منجم الفسفاط بالمكناسي يغلقون الطريق الوطنية عدد 14 والإدارات العمومية في المدينة

وات - قام اليوم الجمعة عدد من عمال منجم الفسفاط في مدينة المكناسي وأهاليهم بغلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس على مستوى مدخل مدينة المكناسي وغلق الإدارات العمومية في المنطقة للمطالبة بإطلاق سراح عدد من العمال الدين تم إيقافهم مساء الثلاثاء الماضي في القيروان.



وطالبوا أيضا بحلّ مشكلة إدماجهم صلب شركة فسفاط قفصة وصرف أجورهم المتوقفة مند ماي الماضي والكف عن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطات الجهوية والحكومة تجاههم.



وقد أشعل المحتجون العجلات المطاطية ووضعوا الحجارة وسط الطريق ومنعوا أيضا عبور قطارات الركاب والفسفاط

ويذكر أنّه قد تمّ إيقاف 3 عمّال من المنجم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة المنصورة التابعة لولاية القيروان في طريق عودتهم من العاصمة حيث شاركوا في جلسة تفاوضية في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.



