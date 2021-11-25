عيادات طبية مجانية وحملة تلقيح مكثفة ضد كورونا ضمن قافلتين صحيتين يوم 4 ديسمبر بتوزر و5 ديسمبر بسليانة والكاف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تنظيم قافلتين صحيتين وحملة تلقيح مكثفة ضد كورونا للعموم يوم السبت 4 ديسمبر المقبل بولاية توزر ويوم الأحد 5 ديسمبر بولايتي سليانة والكاف.

ودعت الوزارة متساكني ولايات توزر وسليانة والكاف إلى الإقبال المكثف على هذه القوافل الصحية لتلقي عيادات طبية مجانية والقيام بعمليات التقصي والتلقيح ضد كوفيد 19.

وبولاية توزر، تنتظم حملة التلقيح المكثفة والقافلة الصحية متعددة الاختصاصات من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، بالمستشفى الجهوي بتوزر، وفق ما أكدته الوزارة مشيرة إلى ان انه سيتم تقديم عيادات طبية مجانية في اختصاصات عدة من بينها أمراض القلب والشرايين والأمراض الباطنية وأمراض الأذن والأنف والحنجرة والعيون وأمراض النساء بالإضافة إلى جراحة عامة وجراحة الأطفال وتقصي سريري لسرطان الثدي والكشف بالصدى.

وفي ولايتي سليانة والكاف من المبرمج أن ينطلق نشاط القافلة الصحية لفائدة العموم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا بمحطة القطار ببوعرادة من ولاية سليانة ثم بمحطة القطار فج التمر من ولاية الكاف من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص خيمة على مستوى كل محطة قطار تضم فرقا طبية وشبه طبية قارة ومتطوعين من المنظمات الجهوية والمجتمع المدني وذلك لمساندة عمل طاقم القطار الصحي على أن تواصل هذه الفرق الصحية عمليات التقصي والتلقيح بعد مغادرة القافلة المحطة.

وستمكن القافلة الصحية بكل من ولايتي سليانة والكاف من تقصي أمراض القلب والشرايين وضغط الدم والتقصي المكثف لفيروس كورونا بواسطة الاختبارات السريعة، فضلا عن تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19.

يشار إلى ان القافلة الصحية بولاية توزر تنتظم بالتعاون مع جمعية "وان داي وان دريم باي درة" ووزارة السياحة، فيما تنتظم القافلة الصحية بولايتي سليانة والكاف بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.



