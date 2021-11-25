وات - نفّذ مجموعة من العاطلين عن العمل من ولاية توزر من المنتسبين لتنسيقتي "الانتداب حقي" و"تشغيل فرد عن كل عائلة"، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتفعيل القانون عدد 38 القاضي بانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين فاقت بطالتهم الـ10 سنوات في الوظيفة العمومية على دفعات، داعين رئيس الجمهورية الى إنزال الأوامر الترتيبية للقانون للشروع في تنفيذه.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لقرار إلغاء القانون، معتبرين ذلك ضربا لحقهم في الشغل واهدارا لنضال سنوات.

وقالت المنسقة الجهوية عن "تشغيل فرد من كل عائلة"، أسماء الرويسي، في تصريح لـ"وات"، إن القانون 38 هو ثمرة نضال المعطلين عن العمل طيلة السنوات الماضية، والتحركات الجهوية والوطنية، وخاصة تنقل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من الجهات الداخلية للعاصمة للدفاع عن حقهم في التشغيل، حسب تعبيرها.

وعبّرت عن استغرابها من قرار رئيس الجمهورية واعتباره هذا القانون وهميا بعد أن ختمه في 13 أوت 2020، مؤكدة أن ختم الرئيس على القانون بعث الامل لدى عدد كبير من المعطلين الذين طالت بطالتهم.

وأكدت على تمسك المحتّجين بتفعيل القانون، وإصدار الأوامر الترتيبية التي تحدّد كيفية الانتداب، مع المطالبة بتطبيق مختلف فصول القانون، وعدم اقصاء المعطلين، خاصة من بين الحالات الاجتماعية الهشة، معتبرة الفصل الخاص بتشغيل فرد عن كل عائلة يضمن العدل في التشغيل بين جميع فئات المجتمع.



