الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يدعو المنتفعات بالجراية الوقتية للأيتام إلى الإدلاء بعدد من الوثائق في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر الجاري

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 14:40قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، انه يتعين على كافة المنتفعات بالجراية الوقتية للأيتام بعنوان البنت التي لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها واللاتي تجاوزن سن 21 سنة، الإدلاء في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 2021 بعدد من الوثائق لضمان مواصلة صرف الجرايات في آجالها المحددة.

ودعا الصندوق المعنيات بهذا البلاغ الى إيداع الوثائق المطلوبة بأقرب مركز جهوي أو محلي لمقر الإقامة تفاديا لتعليق صرف الجراية في شهر جانفي 2022 بالنسبة إلى من ستتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة.

وتتمثل الوثائق المطلوبة في تصريح بالدخل لسنتي 2019 و2020 وتصريح على الشرف في عدم الشغل معرّف بالإمضاء ومطبوعة الالتزام معمّرة مع التعريف بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبنت المعنية.

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