الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) يعقد غدا في القاهرة جمعيته العمومية غير العادية الثالثة عشرة

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) جمعيته العمومية غير العادية الثالثة عشرة غدا الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة باتريس موتسيبي.



وسيتم بالمناسبة مناقشة مواضيع تتعلق بالميزانية السنوية المعدلة 2021-2022 وبرنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا وأجندة مباريات (فيفا) الدولية لصنفي الرجال والسيدات ، بما في ذلك كأس العالم للرجال والنساء اضافة الى بطولة "السوبر" الأفريقية

كما سيتم النظر في تمديد فترة عضوية رئيس ونائب رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الافريقي (كاف) لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد موعد الجمعية العمومية العادية السنوية لعام 2022.



