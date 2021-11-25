كاس العرب2021 - غياب دياكيتي ( النادي الصفاقسي ) و الشيخ الولي ( اتحاد تطاوين) عن مباراة منتخب موريتانيا مع نظره التونسي بسبب الاصابة

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 09:19قراءة: 0 د, 53 ث
      
يواصل المنتخب الموريتاني تدريباًته بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن تحضيراته الخاصة بكأس العرب التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021.

وأعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم خروج اللاعبيْن إسماعيل دياكيتي ( النادي الصفاقسي ) وياسين الشيخ الولي ( اتحاد تطايون) من تربص المنتخب الموريتاني الجاري حاليا في الرباط ، بعد تأكد إصابتهما مع نادييهما.

وحسب ما ورد في بلاغ الجامعة الموريتانية فإن اللجنة الطبية للمنتخب الموريتاني قامت بإجراء الفحوصات اللازمة للاعبين إسماعيل دياكيتي وياسين الشيخ الولي قبل دخول التدريبات"حيث أكدت الفحوص أن اللاعب إسماعيل دياكيتي يحتاج إلى أسابيع إضافية للتعافي من إصابته السابقة مع ناديه على مستوى العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، بينما كشفت الفحوص أن اللاعب ياسين الشيخ الولي مصاب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، وذلك بعدما أصيب في آخر مباراة له مع ناديه في البطولة التونسية".
وكان اسماعيل دياكيتي تعرض الى اصابة في مباراة فريقه النادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردان.

وسيغيب الثنائي الناشط في البطولة التونسية عن لقاء المنتخب الموريتاني يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوحة مع المنتخب التونسي في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لكاس العرب .

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