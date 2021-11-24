املاك الدولة تسرجع عقارا فلاحيا دوليا بسبالة بن عمار يغطي مساحة 8 الاف متر مربع

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة ، اليوم لأربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمتد على مساحة 8 الاف متر مربع.





واوضحت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها، ان استرجاع العقار الكائن بسبالة بن عمار تم بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة.



ويتمثل العقار الفلاحي في أرض مغروسة بها حوالي 50 أصل زيتون وأسس بناية محاطة بسياج من الجهتين الجنوبية والشمالية وأشجار شوكية وسرول من الجهتين الشرقية والغربية.



وجرت عملية تسليم العقار المسترجع الى ديوان الاراضي الدولية للتعهد والصيانة إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.







أريانة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمعتمدية سيدي ثابت



كما تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بأريانة، اليوم الأربعاء، من استرجاع عقار دولي فلاحي بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة، حسب أكده المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة، عبد الباسط الصالحي.



ويقع هذا العقار الدولي الفلاحي الماسح لـ 8000 م2، وفق ما ذكره المصدرذاته لـ(وات)، بعمادة سبالة بن عمار من معتمدية سيدي ثابت على الطريق الرئيسية، والمتمثل في أرض مغروس بها حوالي 50 أصل زيتون، وأسس بناية محاطة بسياج من الجهتين الجنوبية والشمالية وأشجار شوكية وسرول من الجهتين الشرقية والغربية.

وجرت عملية التنفيذ دون إشكال يذكر، بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بأريانة، والمصالح الجهوية للحرس الوطني والحرس البلدي، وممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وعمدة المكان، وممثل عن ديوان الأراضي الدولية، الذي تسلم العقار للتعهد والصيانة، إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.





