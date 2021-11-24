المبدع التونسي صالح بركة يمثل تونس في لقاء "خطوط الموضة في المتوسط"

وات - سيمثل المبدع التونسي والمدير الفني، صالح بركة، تونس خلال لقاء الأعمال المنتظم تحت عنوان "خطوط الموضة في المتوسط"، المتوقع أن ينعقد حضوريا وعن بعد يوم 1 ديسمبر 2021 بالاسكندرية (مصر)، وفق ما أكده، الإربعاء، المركز الفني للنسيج.



وسيجمع لقاء الأعمال، الذّي ينتظم ببادرة من الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بمصر، عددا من خبراء الموضة والمبدعين والباعثين الاقتصاديين في مجال صناعة النسيج من 7 بلدان شريكة.



وسيتم، بالمناسبة، تنظيم لقاءات أعمال بمشاركة ممثلين عن سلسلة القيمة من الأردن وفلسطين ومصر وتونس واسبانيا وايطاليا واليونان.

ويرجى من اللقاء استكشاف فرص الأعمال وتطوير التعاون في مجال الموضة بين البلدان المتوسطية.



وينتظم لقاء الأوّل من ديسمبر 2021 في اطار مشروع "التحالف المتوسطي للنسيج لأجل تطوير المؤسسات والتدوىيل والتجديد" (تحالف تكسماد).

ويتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الاوروبي في اطار البرنامج الأوروبي للتعاون عبر الحدود.



