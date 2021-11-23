تونس تحتضن صالونا متخصصا في الشكولاطة والمرطبات من 2 الى 4 ديسمبر 2021

أعلنت شركة المعارض والتظاهرات عن تنظيم الدورة الثالثة لصالون الشكلاطة والحلويات من 2 الى 4 ديسمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.





وتاتي هذه التظاهرة وسط توقع الشركة بارتفاع عدد الزوار خاصة وان الاقبال الجماهيري يسجل ازديادا من دورة الى اخرى، حسب بلاغ لها، الثلاثاء.



ويتوقع منظمو التظاهرة ارتفاع عدد العارضين العاملين في مجال صناعة الشكولاطة والمرطبات، علما وان نادي كأس العالم للمرطبات سينظم على مدار 3 ايام مناظرة لصناعة احسن قطعة فنية وافضل المرطبات بالشكولاطة



وخصصت الجهة المنظمة كذلك ورشات ترفيهية للاطفال الى جانب اقامة حصص تذوق وسط خطط لاستقطاب خباز قصر الاليزيه رضا خضر.











