قطار الخطوط البعيدة يدهس كهلا على مستوى محطة رادس مليان

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 21:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
توفي، مساء اليوم الاثنين، كهل بعد أن دهسه قطار الخطوط البعيدة على مستوى محطة السكة الحديدية برادس مليان من ولاية بن عروس

وتتمثل صورة الحادث، وفق مارواه شهود عيان، في اصطدام القطار السريع القادم من محطة برشلونة بتونس العاصمة في اتجاه سوسة بالكهل الذي كان بصدد تجاوز تقاطع السكة الحديدية، مما تسبب في هلاكه على الفور.

وقد تم نقل المتوفى الى المستشفى لمعاينة الجثة واستكمال بقية الاجراءات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236598



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 نوفمبر 2021 | 17 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:47 12:12 07:05 05:34
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1421°-1422°-1519°-1420°-12
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة