قطار الخطوط البعيدة يدهس كهلا على مستوى محطة رادس مليان

توفي، مساء اليوم الاثنين، كهل بعد أن دهسه قطار الخطوط البعيدة على مستوى محطة السكة الحديدية برادس مليان من ولاية بن عروس



وتتمثل صورة الحادث، وفق مارواه شهود عيان، في اصطدام القطار السريع القادم من محطة برشلونة بتونس العاصمة في اتجاه سوسة بالكهل الذي كان بصدد تجاوز تقاطع السكة الحديدية، مما تسبب في هلاكه على الفور.



وقد تم نقل المتوفى الى المستشفى لمعاينة الجثة واستكمال بقية الاجراءات.



