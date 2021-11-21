بطولة الرابطة الاولى (الجولة 7-الدفعة 1): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 اشرف بودرامة (35)
اتحاد بن قردان 2 لسعد الجزيري (20 و42)
ملعب سليمان
نادي حمام الانف 1 نسيم شاشية (86)
النادي الصفاقسي 2 ايمن الحرزي (11) ض ج ومحمد صولة (80)
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 14)
الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله
المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة
هلال الشابة 1 عمر كوناتي (77)
النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (54)
ملعب بن جنات المنستير
الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري تدور حاليا
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي
المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 اشرف بودرامة (35)
اتحاد بن قردان 2 لسعد الجزيري (20 و42)
ملعب سليمان
نادي حمام الانف 1 نسيم شاشية (86)
النادي الصفاقسي 2 ايمن الحرزي (11) ض ج ومحمد صولة (80)
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 14)
الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله
المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة
هلال الشابة 1 عمر كوناتي (77)
النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (54)
ملعب بن جنات المنستير
الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري تدور حاليا
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي
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