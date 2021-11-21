بطولة الرابطة الاولى (الجولة 7-الدفعة 1): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :



المجموعة الاولى

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 اشرف بودرامة (35)

اتحاد بن قردان 2 لسعد الجزيري (20 و42)

ملعب سليمان

نادي حمام الانف 1 نسيم شاشية (86)

النادي الصفاقسي 2 ايمن الحرزي (11) ض ج ومحمد صولة (80)



الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب حمام سوسة (س 14)

اما حمام سوسة - اتحاد تطاوين محرز المالكي

ملعب المنزه (س 14)

الترجي الرياضي - نجم المتلوي اسامة رزق الله



المجموعة الثانية

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب الشابة

هلال الشابة 1 عمر كوناتي (77)

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (54)

ملعب بن جنات المنستير

الترجي الجرجيسي - الاتحاد المنستيري تدور حاليا



الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب خواجة المهدية (س 14)

مستقبل الرجيش - مستقبل سليمان ايمن النصري

ملعب باجة (س 14)

الاولمبي الباجي - النجم الساحلي الصادق السالمي



