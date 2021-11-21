القصرين: دخول 12 شخصا من  المشمولين بقانون 38 في إضراب جوع وحشي

وات - دخل عدد من أصحاب الشهائد العليا (12 فردا) من المعطلين عن العمل منذ ما يزيد عن 10

سنوات المنخرطين في تنسيقية "الانتداب حقي" بولاية القصرين مساء أمس السبت في إضراب جوع وحشي بمقر إعتصامهم في

مركز الولاية وذلك كشكل تصعيدي رفضا لتصريح رئيس الجمهورية القاضي بعدم تفعيل قانون انتدابهم على دفعات في الوظيفة

العمومية (القانون عدد 38 لسنة 2020 ) وتعويضه بالعمل صلب شركات أهلية خاصة



وشدد شكري جابلي عن التنسيقية الجهوية " الانتداب حقي" بالقصرين في تصريح ل(وات) على أن كافة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل والذين دخلوا منذ مساء الجمعة الماضي في اعتصام بمقر ولاية القصرين مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية في سبيل تحقيق مطلبهم الشرعي الوحيد المتمثل في موطن شغل قار يحفظ كرامتهم مؤكدا رفضهم القاطع لمقترح رئيس الجمهورية المتمثل في العمل صلب شركات أهلية



وأضاف أنهم في انتظار تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع مطلبهم مبرزا أن رفض رئيس الجمهورية لقانون انتدابهم عدد 38 لسنة 2020 الذي ختمه بنفسه وأمر بنشره في الرائد الرسمي هو إجهاض لأحلامهم وجريمة في حق أشخاص تجاوزت بطالتهم ال17 عاما وناضلوا لسنتين كاملتين في سبيل هذا القانون الذي بعث فيهم الأمل والحياة إلى أن جاء قرار إلغائه والضرب به عرض الحائط وقتل آمالهم وفق تعبيره



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اوت 2020 "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وأكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة" في شركات أهليةخاصة وذلك وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة الماضي عن رئاسة الجمهورية حول لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل.



