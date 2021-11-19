هيئة الانتخابات تعلن عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات البلدية الجزئيّة بكلّ من بلديات أزمور وطبرقة وساقية الزيت والقلعة الكبرى

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، عن القائمات المترشّحة المقبولة أوليا للانتخابات البلدية الجزئيّة بكلّ من بلدية أزمور(نابل) وطبرقة (جندوبة) وساقية الزيت (صفاقس) والقلعة الكبرى (سوسة) المزمع تنظيمها يومي 15 و16 جانفي 2022 .



وأكّدت الهيئة وفق ما نشرته مساء أمس الخميس على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أنّه تمّ قبول قائمة وحيدة مستقلّة (الدخلة) للانتخابات الجزئيّة بأزمور و4 قائمات بين حزبيّة (حركة النهضة وحركة الشعب) ومستقلّة (الازدهار والمرجانة) لانتخابات بلدية طبرقة و5 قائمات مستقلة لبلدية ساقية الزيت إضافة إلى قائمتين واحدة حزبية وأخرى مستقلّة لانتخابات بلديّة القلعة الكبرى.

ويتمّ ترتيب القائمات وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من القرار عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بقواعد إجراءات الترشّح للانتخابات البلديّة والجهويّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه وذلك وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح ويعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح.



وكانت الهيئة قد أعلنت بداية شهر نوفمبر الجاري عن فتح باب الترشحات للانتخابات الجزئيّة بهذه البلديات من 8 إلى 15 نوفمبر لدى المقرات الفرعية للانتخابات .

وتنطلق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات يوم 3 جانفي 2022 وتتواصل إلى غاية 14 من الشهر نفسه على ان يكون يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم السبت 15 جانفي 2022 وللمدنيين يوم الأحد 16 من الشهر نفسه.

يذكر أنّه سيتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 19 ديسمبر 2021.



