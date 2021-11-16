تأجيل النظر في قضية أحداث بنقردان إلى 8 فيفري 2022

وات - أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن القضية المنشورة بالدائرة المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، والمتعلقة بأحداث بنقردان، والتي تعرف إعلاميا "بملحمة بنقردان"، قد تم تأجيل النظر فيها إلى جلسة 8 فيفري 2022 للمحاكمة.



وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم 7 مارس الماضي، بأن قضية أحداث بن قردان الإرهابية التي جدّت في 7 مارس 2016، تتضمن قضيّة أصلية، انتهت فيها جميع أعمال البحث والتحقيق ابتدائيّا واستئنافيّا وتعقيبيّا، إلى جانب قضيتين فرعيتين مازالتا في طور التحقيق.



وذكّر بأنّ عدد المتهمين في القضيّة يبلغ 96 متّهما، يتوزّعون بين 62 موقوفا و25 بحالة سراح و9 بحالة فرار، مبينا أنّ التهم الموجّهة إليهم تتراوح بين الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج التراب التونسي، وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة لتنظيم إرهابي، والقتل ومحاولة القتل المصنّف بالجريمة الإرهابية، إضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامّة والموارد الحيويّة للدولة.







