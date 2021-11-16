غرفة تجارة وصناعة الشمال الغربي تشارك بملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية، 28 و 30 نوفمبر 2021 بطرابلس

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 22:39 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي بالتعاون مع مجموعة "فريماكس" الدولية، بعثة رجال اعمال باقليم الشمال الغربي للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي الدولي للتنمية الصحية المزمع انعقاده بمدينة طرابلس يومي 28 و 30 نوفمبر 2021.


وشتشكل هذه التظاهرة التي تتنزل تحت شعار"معايير الجودة في الخدمات الصحية، الواقع المأمول "، وفق ورقة تقديمية عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تلقت "وات" نسخة منها، الثلاثاء، فرصة جديدة للمؤسسات للاطلاع عن قرب على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال الحيوي وما تتيحه مثل هذه المبادرات من فرص استثمار حقيقية وشراكة في مختلف المجالات

كما ترمي هذه التظاهرة، الى مساعدة رجال الاعمال على النفاذ الى السوق الليبية وربط صلة مهنية مثمرة في العديد من القطاعات الواعدة، لاسيما بعد مشاركة غرفة التجارة في كل من معرض التجميل الذ ي احتضنته مدينة طرابلس خلال شهر جوان 2021، والملتقى الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة الملتئم بشهر نوفمبر 2021 بنفس المدينة.

وسيشمل هذا الملتقى الملتقى الليبي الدولي للتنمية الصحية العديد من المشاركات العلمية والتدريب والتطوير ومعرض التوظيف في القطاع الصحي وورشات عمل، اضافة الى مبادرات المجتمع المدني والمعرض الطبي الدولي وشركات صناعة الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

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