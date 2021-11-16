مصر تتجاوز الغابون 2-1 بتصفيات المونديال

فاز منتخب مصر لكرة القدم على ضيفه منتخب الغابون بهدفين مقابل هدفٍ واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وجاءت أهداف المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 4 و يوهان أوبيانغ ضد مرماه في الدقيقة 75، في حين أحرز اللاعب جيم ألفينيا هدف الغابون الوحيد في الدقيقة 54.



وبهذه النتيجة عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة السادسة بعد ضمان التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب الغابون عند 7 نقاط.



