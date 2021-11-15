77 شركة مدرجة بالبورصة ترتفع مداخليها الجملية الى 5ر14 مليار دينار خلال 9 اشهر

وات - ارتفعت المداخيل الجملية لـ77 شركة مدرجة بالبورصة،افصحت عن نتائجها مع موفي سبتمبر 2021، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020 لتلبغ 5ر14 مليار دينار وفق مدير الاتصال ببورصة الاوراق المالية بتونس لطفي خزامي.



واضاف خزامي، الاثنين في عرض قدمه حول نتائج بورصة الاوراق بتونس في اطار اللقاءات الصحفية الدورية لبورصة تونس، ان 59 شركة حسنت مداخيلها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .



واستحوذت 20 شركة، تشكل مؤشر توننداكس 20 ، على زهاء 3ر9 مليار دينار من العائدات مما يمثل زهاء 64 بالمائة من العائدات الجملية على مستوى الشركات.



وبين الخزامي ان الايرادات الجملية القطاع المالي ، الذي يستحوذ على نصيب الأسد من رسملة بورصة تونس، تطورت بنسبة 4ر10 بالمائة خلال 9 اشهر الاولى من 2021 لتبلغ 1ر5 مليار دينار.





ولاحظ ان القطاع البنكي حصد 9ر3 مليار دينار، مع موفي سبتمبر 2021، مقابل 5ر3 مليار دينار، خلال نفس الفترة من 2020 ، مما شكل ارتفاعا بنسبة 3ر12 بالمائة في حين رفعت 7 شركات ايجار مالي إيراداتها بنسبة 9ر5 بالمائة لتصل الى 334 مليون دينار.



وارتفعت مداخيل 5 شركات تأمين، وفق خزامي ، بنسبة 1ر4 بالمائة لتصل الى 823 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2021 ، مقابل مبلغ 791 مليون دينار حققته خلال نفس الفترة من 2020.



وبين خزامي ان العائدات الجملية للشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية - مجموعات بولينا ودليس شركة صنع المشروبات بتونس - تطورت بنسبة 5ر14 بالمائة لتبلغ 9ر3 مليار دينار.



وارتفعت عائدات شركات توزيع السيارات مع موفي سبتمبر 2021، بنسبة 29 بالمائة لتبلغ اجمالا زهاء 848 مليون دينار مقابل 657 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020.



وحقق قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك تراجعا طفيفا للعائدات الإجمالية مع موفي سبتمبر 2021 ، لتصل الى 1159 مليون دينار مقابل 1165 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.



ولاحظ الخزامي ان البورصة سجلت ارتفاعا لعائدات 8 قطاعات من مجموع 9 قطاعات وقد آلت افضل النتائج الى قطاع الاتصالات بنسبة 2ر43 بالمائة والتكنولوجيات بنسبة 5ر32 بالمائة في حين تراجع قطاع الصحة بنسبة 5ر9 بالمائة.



وحققت 9 قطاعات ثانوية اداء ايجابيا وتصدر القائمة قطاع مواد البناء بنسبة 9ر32 بالمائة والسلع والخدمات والخدمات الصناعية بنسبة 2ر31 بالمائة والسيارات والتجهيزات بنسبة 7ر27 بالمائة .



وتصدرت الشركة العقارية وللمساهمات، قائمة الشركات التي حققت ارتفاعا في المداخيل ، الى موفي سبتمبر 2021 مسجلة زيادة بنسبة 6ر104 بالمائة ونيوبودي لاين بنسبة 8ر78 بالمائة والشركة التونسية للاطارات المطاطية بنسبة 9ر75 بالمائة.



وتكبدت اكبر التراجعات على مستوى المداخيل شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4ر81 بالمائة متبوعة بكل من السكنى بنسبة 39 بالمائة والتوظيف التونسي بنسبة 1ر36 بالمائة .



