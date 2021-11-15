صندوق التامين "كتاما" يشرع في قبول الاكتتاب في صندوق جوائح الزراعات الكبرى والبقوليات

أعلن الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي " كتاما" أن الاكتتاب في صندوق الجوائح الطبيعية في مجال الزراعات الكبرى والبقوليات للموسم الفلاحي 2021/2022 قد انطلق ابتداءا من اليوم 15 نوفمبر إلى موفي شهر ديسمبر 2021.





ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، الفلاحين الى التوجه الى أقرب مكتب مؤسسة "كتاما" للقيام بعملية الانخراط والاتصال بالرقم الأخضر 80102450 للحصول على مزيد المعطيات



وانطلق صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا خلال شهر اكتوبر 2019 بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.

ويتولى "كتاما " التصرف ، وفق الاتفاق ، في الصندوق الذي يغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.

وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2،5 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به.

وكان وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب قال في تصريح ادلي به في 28 اكتوبر 2019 ، ان القيمة الجملية للأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية، خاصة منها غير المؤمنة، بلغت خلال السنوات الثماني الأخيرة 345 مليون دينار.

وتعد تأمينات "كتاما" قريبة من الفلاحين من خلال تواجدها في اكثر من 140 نيابة تامين كما سيتم وضع خط اخضر للفلاحين للاسترشاد حول كيفية التعويض في حالة حصول جائحة.



