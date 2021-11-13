بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم - الجولة 1 - النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



-- المجموعة الاولى

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 1-1

ملعب بنبلة

نادي بنبلة - القلعة الرياضية 1-1

ملعب وادي الليل

الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي 2-1





الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 3 1

2- اولمبيك مدنين 1 1

- النجم الرادسي 1 1

- نادي بنبلة 1 1

- القلعة الرياضية 1 1

6- الملعب الصفاقسي 0 1



-- المجموعة الثانية

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان - امل جربة 1-0

ملعب حومة السوق

جمعية جربة - الاولمبي للنقل 1-0

الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب منزل نور

كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية



الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 3 1

- جمعية جربة 3 1

3- امل جربة 0 1

- الاولمبي للنقل 0 1

- كوكب منزل نور 0 0

- جندوبة الرياضية 0 0



--المجموعة الثالثة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - مستقبل المحمدية 1-1





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب قابس

مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد



الترتيب ن ل

1- مستقبل المحمدية 1 1

- هلال مساكن 1 1

3- مستقبل قابس 0 0

- مستقبل وادي الليل 0 0

- مكارم المهدية 0 0

- اولمبيك سيدي بوزيد 0 0



-- المجموعة الرابعة

السبت 13 نوفمبر 2021

ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي 0-0





الاحد 14 نوفمبر 2021

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - قوافل قفصة

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - النادي القربي



الترتيب

1- سكك الحديد الصفاقسي 1 1

- الملعب الصفاقسي 1 1

3- مرجان طبرقة 0 0

- قوافل قفصة 0 0

- سبورتينغ بن عروس 0 0

- النادي القربي 0 0







