بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم - الجولة 1 - النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
-- المجموعة الاولى
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 1-1
ملعب بنبلة
نادي بنبلة - القلعة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي 2-1
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 3 1
2- اولمبيك مدنين 1 1
- النجم الرادسي 1 1
- نادي بنبلة 1 1
- القلعة الرياضية 1 1
6- الملعب الصفاقسي 0 1
-- المجموعة الثانية
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - امل جربة 1-0
ملعب حومة السوق
جمعية جربة - الاولمبي للنقل 1-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب منزل نور
كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 3 1
- جمعية جربة 3 1
3- امل جربة 0 1
- الاولمبي للنقل 0 1
- كوكب منزل نور 0 0
- جندوبة الرياضية 0 0
--المجموعة الثالثة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - مستقبل المحمدية 1-1
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب قابس
مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب ن ل
1- مستقبل المحمدية 1 1
- هلال مساكن 1 1
3- مستقبل قابس 0 0
- مستقبل وادي الليل 0 0
- مكارم المهدية 0 0
- اولمبيك سيدي بوزيد 0 0
-- المجموعة الرابعة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي 0-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - قوافل قفصة
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي
الترتيب
1- سكك الحديد الصفاقسي 1 1
- الملعب الصفاقسي 1 1
3- مرجان طبرقة 0 0
- قوافل قفصة 0 0
- سبورتينغ بن عروس 0 0
- النادي القربي 0 0
-- المجموعة الاولى
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - النجم الرادسي 1-1
ملعب بنبلة
نادي بنبلة - القلعة الرياضية 1-1
ملعب وادي الليل
الملعب التونسي - الملعب الصفاقسي 2-1
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 3 1
2- اولمبيك مدنين 1 1
- النجم الرادسي 1 1
- نادي بنبلة 1 1
- القلعة الرياضية 1 1
6- الملعب الصفاقسي 0 1
-- المجموعة الثانية
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - امل جربة 1-0
ملعب حومة السوق
جمعية جربة - الاولمبي للنقل 1-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب منزل نور
كوكب منزل نور- جندوبة الرياضية
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 3 1
- جمعية جربة 3 1
3- امل جربة 0 1
- الاولمبي للنقل 0 1
- كوكب منزل نور 0 0
- جندوبة الرياضية 0 0
--المجموعة الثالثة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - مستقبل المحمدية 1-1
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب قابس
مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب ن ل
1- مستقبل المحمدية 1 1
- هلال مساكن 1 1
3- مستقبل قابس 0 0
- مستقبل وادي الليل 0 0
- مكارم المهدية 0 0
- اولمبيك سيدي بوزيد 0 0
-- المجموعة الرابعة
السبت 13 نوفمبر 2021
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي - الملعب القابسي 0-0
الاحد 14 نوفمبر 2021
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - قوافل قفصة
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي
الترتيب
1- سكك الحديد الصفاقسي 1 1
- الملعب الصفاقسي 1 1
3- مرجان طبرقة 0 0
- قوافل قفصة 0 0
- سبورتينغ بن عروس 0 0
- النادي القربي 0 0
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