التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022: برنامج مباريات يوم الأحد

في ما يلي برنامج مباريات ،يوم غد الأحد، في اطار الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.



-- المجموعة الأولى ..



لوكسمبورغ / إيرلندا

البرتغال / صربيا



-- المجموعة الثانية..

اليونان / كوسوفو

إسبانيا / السويد



-- المجموعة الثامنة..

سلوفينيا / قبرص

كرواتيا / روسيا

مالطا / سلوفاكيا



-- المجموعة العاشرة..

أرمينيا / ألمانيا

مقدونيا / إيسلندا

ليشتنشتاين/رومانيا



