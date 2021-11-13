التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022: برنامج مباريات يوم الأحد

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 16:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات ،يوم غد الأحد، في اطار الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

-- المجموعة الأولى ..

لوكسمبورغ / إيرلندا
البرتغال / صربيا

-- المجموعة الثانية..
اليونان / كوسوفو
إسبانيا / السويد

-- المجموعة الثامنة..
سلوفينيا / قبرص
كرواتيا / روسيا
مالطا / سلوفاكيا

-- المجموعة العاشرة..
أرمينيا / ألمانيا
مقدونيا / إيسلندا
ليشتنشتاين/رومانيا

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