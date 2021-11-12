وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تشارك في صالون " الجالية التونسية تلتقي بالمؤسسات المحلية"

شاركت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في صالون " الجالية التونسيّة تلتقي بالمؤسسات المحلية" من خلال جناح افتراضي أمس، الخميس 11 نوفمبر 2021، لتقديم خدمات الوكالة وفرص الاستثمار، التي توفرها في تونس.



وتمّ تنظيم الصالون ببادرة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.

وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد أطلقت منذ مارس 2021 برنامج " أب تينيزيا باي فيبا" الموجه للكفاءات التونسية المقيمة في الخارج.

وأوضح المدير العام للوكالة، عبد الباسط غانمي، أن هذا البرنامج يمثل وسيلة فعالة لتعزيز الروابط بين تونس وكفاءاتها المقيمة في الخارج من خلال الابتكار والمبادرة.

يشار أن برنامج " أب تينيزيا باي فيبا" يتنزل في اطار مشروع " تطوير فرص التشغيل والاستثمار بالاعتماد على الجالية التونسية المهاجرة ويموله الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويهدف البرنامج إلى مزيد توعية الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بمزايا تونس التنافسية من ناحية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال الاعتماد على الجالية المغتربة من ناحية أخرى.

واعتبر غانمي "أن الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج تحظى دائما بأهمية خاصة لدى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من خلال تنظيم أنشطة ترويجية مشتركة وإقامة علاقات مع شبكات الأعمال في تونس، فضلا عن تخصيص " جائزة الجالية التونسية" كعربون تقدير.



