أعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يندّدون بتردّي ظروف العمل وغياب الشفافية

ندّد أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما اعتبروه "تردّي ظروف العمل وغياب الشفافية في التسيير داخل المركز"، محملين الإدارة المعنية والسلط المشرفة مسؤولية ما قد ينجر عن هذا الوضع من تعطل للسير العادي للعمل، ولا سيما على مستوى الخدمات المسداة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.وطالب الأعوان، في بيان موجه للرأي العام، بالترسيم النهائي والحد من التشغيل الهش، إلى جانب مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية التي اعتبروها غير ملائمة لطبيعة العقود المبرمة، معبّرين عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المتكررة رغم المراسلات والتنبيهات السابقة.وأكد البيان تمسك الأعوان بحقهم المشروع في الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية، والعمل في مناخ يحترم القوانين والكرامة الإنسانية، معلنين تنظيم تحرك احتجاجي يوم 04 فيفري 2026 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.وشدد المحتجون على أن هذا التحرّك لا يهدف إلى تعطيل مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بل إلى الدفاع عن مؤسسة يُفترض أن تكون نموذجًا في احترام الحقوق، مع تأكيد انفتاحهم على الحوار الجدي والمسؤول شريطة الاستجابة الفعلية لمطالبهم العادلة.