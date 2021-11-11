هجرة غير نظامية: نحو 200 قاصر تونسي يصلون في أكتوبر المنقضي الى السواحل الايطالية أغلبهم دون مرافقة

وات - وصل في شهر أكتوبر المنقضي 1470 مھاجر تونسي غير نظامي إلى السواحل الايطالية، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 الى ايطاليا الى 2483 طفلا، منھم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق احصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



وأفاد تقرير شهر أكتوبر 2021 حول الهجرة غير النظامية الذي أصدره اليوم الخميس المنتدى، أن 196 قاصرا تونسيا وصلوا الشهر المنقضي في رحلات هجرة غير نظامية الى السواحل الايطالية، ويتوزعون الى 134 قصر مع مرافقة و62 دون مرافقة.



ووصف المنتدى وصول نحو 2500 قاصر تونسي الى السواحل الإیطالیة منذ بداية ھذه السنة، أغلبهم دون مرافقة، ب"الأرقام المرعبة"، معتبرا انها "تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونیة لحمایة حقوق الاطفال التي یظھر عجزھا أمام غیاب الارادة السیاسیة في معالجة الظاھرة بعیدا عن المقاربات الامنیة".

وأشار إلى "انهيار مقاومة العائلة للمشروع الھجري غیر النظامي لابنائھا لتصبح متسامحة او مشاركة او مشجعة"، مقدرا عدد العائلات الواصلة الى ایطالیا ھذه السنة بحوالي 500 عائلة.

وتجاوز اجمالي التونسيين الواصلین الى السواحل الايطالية منذ بدایة ھذه السنة 14300 مھاجر تونسي غير نظامي، یمثلون 27 بالمائة من جملة المهاجرين غير النظاميين الواصلین الى ایطالیا، وفق ذات المصدر.



وفي المقابل قامت السلطات التونسیة خلال شهر أكتوبر 2021 بإحباط 263 عملیة هجرة غير نظامية ومنع نحو 2740 مھاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإیطالیة، لیرتفع عدد المھاجرین الذین تم منع اجتیازھم منذ بدایة السنة الحالية الى حوالي 22150 شخص، أي بزیادة بأكثر من 86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020



واستأثرت ولاية صفاقس بأكبر عدد من عمليات الاجتياز المحبطة في شهر أكتوبر المنقضي بنسبة تناهز 29 بالمائة تليها ولاية المهدية بأكثر من 21 بالمائة فالمنستير بنسبة 10,6 بالمائة وولاية تونس ب 9,8 بالمائة ونابل بنسبة 8,3 بالمائة، وفق ذات التقرير الذي أشار الى ان عمليات الاجتياز المحبطة في أكتوبر تتوزع الى 53,7 بالمائة عبر البحر و46,3 بالمائة عبر البر.



