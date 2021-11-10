بنزرت: نسبة استهلاك اعتمادات انجاز المشاريع بالجهة تناهز الـ63 بالمائة

وات - صادق أعضاء المجلس الجهوي للتنمية بولاية بنزرت، خلال اجتماع الدورة العادية للنيابة الخصوصية للمجلس، الملتئم اليوم الاربعاء، تحت إشراف رئيس النيابة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، على ختم الحساب المالي للمجلس الجهوي لسنة 2020، ومشروع ميزانية المجلس لسنة 2022.



وأوضحت التقارير الفنية المقدمة بالمناسبة، ان المداخيل المحققة ضمن ميزانية المجلس بعنوان سنة 2020، ناهزت الـ44.5 مليون دينار، فيما ناهزت المصاريف الـ30.3 مليون دينار. كما تمت الإشارة بشأن مشروع ميزانية المجلس الجهوي للتنمية بعنوان السنة المقبلة 2022، إلى ان 4.018 مليون دينار ستوجه للتصرف والتسيير، مع التأكيد على ان نسبة التأجير داخل المجلس توازي 60 بالمائة من الميزانية العامة .

وفي ذات السياق، وقعت المصادقة على توزيع اعتمادات اضافية في اطار برنامج تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021، ومقدارها 2.7 مليون دينار، موجهة الى تغطية بعض الفوائض المتعلقة بعدد من مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في اطار برنامج التنمية الجهوية.

وأكد رئيس المجلس والي الجهة، ان ولاية بنزرت باتت تحتل المراتب الوطنية الأولى من حيث نسبة استهلاك اعتمادات انجاز المشاريع بنسبة تناهز الـ63 بالمائة، مبينا حرص السلط الجهوية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والمكونات المدنية المحلية والجهوية والهياكل المركزية، على تأمين انجاز مختلف المشاريع المهيكلة منها، كمشروع الجسر الجديد، وربط الجهة بالغاز الطبيعي وغيرها، الى جانب المشاريع ذات الصبغة المحلية والجهوية، ولاسيما منها ذات القرب من المواطن.

يذكر ان فعاليات الدورة العادية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، تناولت في جانب منها، نسق تقدم الموسم الفلاحي، سواء فيما يتعلق بموسم الزراعات الكبرى والزراعات الصناعية والغراسات، او بموسم جني الزيتون وبقية الغراسات.

وتم أيضا، تقييم الوضع الوبائي بالجهة في علاقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتمت الإشارة في هذا الخصوص، الى استقرار الوضع ككل بالجهة، وتقدم انجاز الحملات المحلية والجهوية والوطنية للتلقيح، مقابل تسجيل بعض الفوراق بين المعتمديات على مستوى التغطية العامة بالنسبة لمن استكملوا عمليات التطعيم، ستعمل المصالح الصحية على اعداد خطة عمل موجهة للغرض، ترتكز على الحملات المتنقلة، ولاسيما بكل من معتمديات جومين وبنزرت الجنوبية وغزالة.



