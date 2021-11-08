جربة تحتضن الجولة الثالثة من البطولة الوطنية للترياتلون .

احتضنت جزيرة جربة امس منافسات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية للترياتلون بمشاركة هامة من الاندية من مختلف جهات الجمهورية و بمشاركة عناصر المنتخب الوطني للترياتلون.ومثلت هذه الجولة مناسبة للوقوف على اخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الدولية للترياتلون بجزيرة جربة التي سيت تنظيمها تزامنا مع انعقاد القمة الفرنكوفونية العام المقبل .وفي ختام المنافسات تم تتويج مختلف الفائزين و تكريم مختلف المشاركين في انجاح فعاليات الجولة من سلط محلية و مختلف الاطراف التي ساهمت في تامين وتنظيم التظاهرة .وبين رئيس الجامعة التونسية للترياتلون صابر الغربي ان تنظيم هذه الجولة في جربة مناسبة لمزيد التحضير للدورة الدولية بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية و لدعم السياحة الرياضية و للوقوف على مدى استعدادات عناصر المنتخب الوطني لقادم المسابقات واهمها الاستعداد من الان للالعاب الاولمبية باريس 2024 .