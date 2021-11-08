جربة تحتضن الجولة الثالثة من البطولة الوطنية للترياتلون .

احتضنت جزيرة جربة امس منافسات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية للترياتلون بمشاركة هامة من الاندية من مختلف جهات الجمهورية و بمشاركة عناصر المنتخب الوطني للترياتلون.
ومثلت هذه الجولة مناسبة للوقوف على اخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الدولية للترياتلون بجزيرة جربة التي سيت تنظيمها تزامنا مع انعقاد القمة الفرنكوفونية العام المقبل .
وفي ختام المنافسات تم تتويج مختلف الفائزين و تكريم مختلف المشاركين في انجاح فعاليات الجولة من سلط محلية و مختلف الاطراف التي ساهمت في تامين وتنظيم التظاهرة .
وبين رئيس الجامعة التونسية للترياتلون صابر الغربي ان تنظيم هذه الجولة في جربة مناسبة لمزيد التحضير للدورة الدولية بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية و لدعم السياحة الرياضية و للوقوف على مدى استعدادات عناصر المنتخب الوطني لقادم المسابقات واهمها الاستعداد من الان للالعاب الاولمبية باريس 2024 .
ومثلت هذه الجولة مناسبة للوقوف على اخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الدولية للترياتلون بجزيرة جربة التي سيت تنظيمها تزامنا مع انعقاد القمة الفرنكوفونية العام المقبل .
وفي ختام المنافسات تم تتويج مختلف الفائزين و تكريم مختلف المشاركين في انجاح فعاليات الجولة من سلط محلية و مختلف الاطراف التي ساهمت في تامين وتنظيم التظاهرة .
وبين رئيس الجامعة التونسية للترياتلون صابر الغربي ان تنظيم هذه الجولة في جربة مناسبة لمزيد التحضير للدورة الدولية بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية و لدعم السياحة الرياضية و للوقوف على مدى استعدادات عناصر المنتخب الوطني لقادم المسابقات واهمها الاستعداد من الان للالعاب الاولمبية باريس 2024 .
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