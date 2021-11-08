وزير الشّؤون الدّينـيـة يدعو إلى التسريع بتـرميم الجامع الحفصي بالقصبة

دعا وزير الشؤون الدّينية ابراهيم الشائبي إلى التسريع بترميم الجامع الحفصي بالقصبة المغلق منذ سنة 2011 بسبب إشكاليات على مستوى الحالة الإنشائية مما يشكلّ خطورة على روّاده.وأكد خلال زيارة أداها إلى الجامع اليوم الإثنين، ووفق بلاغ للوزارة، على ضرورة عقد جلسة خلال الأيام المقبلة تجمع كل الأطراف المعنيّة للتسريع باجراء عمليات الترميم ، مقترحا دراسة إمكانية الفتح الجزئي للجامع بعد التهيئة بشرط ضمان سلامة المصلّين.و يشكو الجامع من تشقّقات على مستوى البلاط المركزي وانزلاقات أرضية من جهة جدار القبلة وجزء من سقف المعلم.وقدم مختصون خلال هذه الزيارة للوزير الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات، حسب نص البلاغتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تشييد جامع القصبة بين عامي 629هـ/1232م و633هـ/1235م ويتميّز بخصائص معمارية وهندسيّة تجعله من بين أهمّ المعالم الدينيّة التاريخية في تونس والعالم الإسلامي.