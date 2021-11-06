المنستير: 60 عارضا وعارضة في الدورة الرابعة لمعرض الأثاث والتأثيث بقصر المعارض بالساحل (المدير التجاري)

وات - افتتحت مساء أمس الدورة الرابعة لمعرض الأثاث والتأثيث بقصر المعارض بالساحل في المنستير بمشاركة 60 عارضا وعارضة في الأثاث والمفروشات وتحف الديكور مقابل 80 عارضا في الدورة الثالثة وفق ما ذكره لــ(وات) المدير التجاري لقصر المعارض بالساحل شكيب عماري.



ويتواصل المعرض إلى غاية 15 نوفمبر الجاري مع تخفيضات في الأسعار لا تقلّ عن 30 بالمائة وسيقع يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين ومهندسين معماريين حسب شكيب عماري.

وتميزت المنتوجات المعروضة من قاعات جلوس ونوم وغيرها من الأثاث بالكثير من التجديد والابتكار والروح الشبابية والجودة حسب ما صرّح به لــ(وات) المعتمد الأول المشرف على تسيير ولاية المنستير طارق البكوش على هامش تدشينه للمعرض.

وأكّد من جهته رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقيّة أنّ المنتوج التونسي في قطاع الأثاث والتأثيث ممتاز وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية كالأسواق الأوروبية والافريقية معتبرا أنّه لابّد من تشجيع تصدير الأثاث.

وقال إنه يوجد مجهود فردي للمؤسسات لتصدير هذا المنتوج ومثال ذلك أنه منذ سنتين زار ولاية المنستير وفد فلسطيني ووقع ربط الصلة بينه وبين منتجين للأثاث بالجهة غير أنّهم "وجدوا صعوبات كبيرة جدّا في تصدير الأثاث نحو فلسطين" فالدولة اليوم ركزت كلّ التسهيلات على تصدير المواد الغذائية غير أنّ الأثاث ليس من أولوياتها ، مضيفا "نحن بصدد بذل مجهود خاص للتشجيع على تصدير الأثاث وهو يتطلب بعض التسهيلات والمرونة في رأس المال إذ أنّ البنوك لا تولي هذا القطاع أهمية ولا تعتبره ذا طاقة تشغيلية أو ذا مردودية".

وتعدّ ولاية المنستير 70 مؤسّسة مختصة في صنع الأثاث منها مؤسسات كبرى بصدد تصدير 15 بالمائة من انتاجها نحو الأسواق الافريقية وهو رقم ضعيف حسب بن تقية، مؤكّدا توفّر آفاق تصديرية كبيرة في هذا القطاع الذي "يقع تقريبا توارثه وهناك العديد من الشباب من خريجي الفنون الجميلة بصدد إدخال تغييرات ولمسات خاصة في هذا المجال".

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