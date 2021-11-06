مخرج " ﭬدحة " أنيس الأسود يعبر عن سعادة فريق الفيلم بهذا الاعتراف الدولي به من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية.

عبّر مخرج الفيلم " ﭬدحة " أنيس الأسود عن سعادة فريق الفيلم وكل المشاركين بهذا العمل السينمائي الجديد وخاصة بهذا الاعتراف الدولي به من قبل مهرجان عريق في حجم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية. وأضاف أنيس الأسود أنّ عمله الفني الجديد يتحدّث مرة أخرى عن الطفولة لكن من زوايا مختلفة، ويأمل من خلاله أن يخلق مساحات جديدة للتطرّق لمواضيع دقيقة والاستماع إلى الأطفال.



للتذكير فقد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 ، عن اختيار فيلم " ﭬدحة " للمخرج التونسي أنيس الأسود للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ينتظم من 26 نوفمبر لغاية 5 ديسمبر 2021 في القاهرة، والذي سيترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج السينمائي السربي أمير كستوريكا.



ويشارك الفيلم التونسي، المقدم في عرضه العالمي الأوّل، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية. و يعدّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم المهرجانات في إفريقيا والعالم العربي، وهو من ضمن 15 مهرجانا دوليا مصنفّا ضمن الفئة "أ".





بعد أفلام "صابة فلوس" و"صبّاط العيد" وسلسلة من الأفلام الوثائقية التي تتطّرق بشكل رئيسي إلى قضية الطفولة، يوقع أنيس الأسود على أوّل فيلم روائي طويل له حول نفس الموضوع ، مع خمسة أطفال، يقفون لأول مرة أمام الكاميرا، وهم ياسين ترمسي (12 سنة) وأحمد زكرياء شيبوب (12 سنة) وليليا الزايدي (7 سنوات) ومحمد مرﭬى (16 سنة ) وأحمد عمري (15 سنة) .



ويروي الفيلم قصة "ﭬدحة"، طفل، 12 عام، يتعرّض لحادث مرور يدخل على إثره المستشفى، وتتلقّى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تتكفّل بمصاريف المستشفى، وتوفر لعائلته مسكنا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغيّر مستوى عيش عائلته، فتنقلب حياته رأسا على عقب .

ويجسّد الأدوار الرئيسية لهذا الفيلم ثلّة من الممثّلين التونسيين المتميّزين على غرار جمال العروي وأنيسة لطفي وشامة بن شعبان ودرصاف الورتاني وأنس العبيدي .

فيلم "ﭬدحة" أنجز تحت إشراف مجموعة من المنتجين: شامة بن شعبان وأنيس الأسود ( (Lumières Films وعبد العزيز بن ملوكة (CTV) وعمر بن علي (SVP). و سيقع توزيعه من قبل شركة Hakka Distribution وسيتّم قريبا الإعلان عن عرضه في قاعات السينما.



