وفد حكومي يتحول الى ولاية قابس وتقدم في المفاوضات حول الوضع الاجتماعي بالمجمع الكيميائي

Publié le Vendredi 05 Novembre 2021 - 21:07 قراءة: 0 د, 51 ث
      
وات - قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، صلاح بن حامد، السبت ان المفاوضات بشان الوضع الاجتماعي في المجمع الكيميائي بقابس قد احرزت تقدما، بعد ان دخل اعوانه في اضراب مفتوح نتج عنه تعطل الانتاج في عديد الوحدات.

واضاف في تصريح أدلى به لمراسل "وات" بقابس في اعقاب جلسة تفاوضية ضمت وفدا حكوميا الى جانب النقابات الممثلة للاعوان، ان الاجتماع تطرق الى مجمل المشاغل المطروحة بالمجمع وبالجهة ومن ذلك صرف القسط الثاني من منحة الانتاج وسد الشغورات والتشغيل وتصنيف العمل داخل معامل المجمع الكيميائي التونسي"

واشار الى ان جلسة عمل ستعقد على المستوى المركزي في الايام القادمة لمواصلة الحوار مع الطرف الحكومي حول ما تبقى من مسائل عالقة.

وكان وفد حكومي يتقدمه وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، وضم بالخصوص وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي والمدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية لطفي رقية قد تحول الى ولاية قابس لمعالجة الوضع الاجتماعي.

ويشار الى ان اعوان المجمع الكيميائي التونسي قد دخلوا في الايام الاخيرة في اضراب عن العمل نجم عنه تعطل الانتاج بالعديد من وحدات هذه المؤسسة ومن بينها معمل الحامض الفوسفوري.

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