دورة الامم الاربع لكرة اليد - فوز الراس الاخضر على سويسرا 24-22

فاز منتخب الراس الاخضر على منتخب سويسرا بنتيجة 24-22 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة بقاعة الحمامات لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري.

ولحساب الجولة ذاتها، يواجه المنتخب التونسي بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء نظيره المونتينيغري.



وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الافتتاحية يوم الخميس على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 28-27 بينما تغلب منتخب مونتينيغرو على منتخب سويسرا بنتيجة 35-30.



وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.



الجمعة 5 نوفمبر 2021

سويسرا - الراس الاخضر 22-24

س 17 و30دق / تونس - مونتينيغرو



الخميس 4 نوفمبر 2021

مونتينيغرو - سويسرا 35-30

تونس - الراس الاخضر 28-27





الترتيب ن ل

مونتينيغرو 2 1

تونس 2 1

الراس الاخضر 2 2

سويسرا 0 2



السبت 6 نوفمبر 2021

س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس / سويسرا





