ارتفاع ملحوظ في الاسعار العالميّة للحبوب خلال شهر أكتوبر 2021

زادت الاسعار العالميّة للقمح اللين والقمح الصلب والشعير على التوالي بنسبة 27 بالمائة و113 بالمائة و33 بالمائة خلال أكتوبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 بحسب تقرير حول تطوّر الأسعار العالمية للحبوب لشهر أكتوبر 2021، تمّ نشره، الجمعة، من قبل المرصد الوطني للفلاحة.



ويشير المرصد إلى تأثر السوق العالمية للحبوب بالعوامل المناخية في البلدان المنتجة لكن، أيضا، بتطوّر أسعار المحروقات.

وأوضح المرصد أنّ معدل أسعار الحبوب لشهر أكتوبر 2021 تراوحت بين 993،07 دينار للطن الواحد و886،53 دينار للطن بالنسبة للقمح اللين وفي حدود 1754،67 بالنسبة للقمح الصلب وبين 825،86 دينار/طن و771،45 دينار/طن بالنسبة للشعير.



وأظهرت معطيات المجلس الدولي للحبوب، التّي نقلها المرصد، أنّ التوقعات بالنسبة لشهر أكتوبر 2021 في ما يتعلّق بالانتاج العالمي للحبوب كانت في حدود 781 مليون طن للفترة 2021 /2022 أي بزيادة بحجم 14 مليون طن مقارنة بتوقعات الانتاج للفترة 2020 /202.



وفي ما يتعلق بالاستهلاك العالمي فإنّه من المنتظر أن يزيد ب13 مليون طن للفترة 2021 /2022 مقارنة بالفترة 2020 /2021 ليبلغ حدود 783 مليون طن.



وتشير التوقعات، بخصوص الانتاج العالمي، الى انتاج 32،14 مليون طن في 2021 /2022 اي بتراجع بنحو 2 مليون طن مقارنة بتوقعات الانتاج للموسم 2020 /2021.

ومن المنتظر أن يشهد الاستهلاك العالمي تراجعا طفيفا بالنسبة للفترة 2021 /2022 ليصل إلى مستوى 31،08 مليون طن. وزادت اسعار القمح الصلب نهاية شهر أكتوبر 2021 سريعا تحت تأثير عودة نشاط المشترين.



وفي ما يتعلق بالشعير فإنّ توقعات الانتاج العالمي من الشعير خلال أكتوبر 2021 كان في حدود 146،58 مليون طن خلال الفترة 2021 /2022 في حين كانت توقعات الانتاج للفترة 2020 /2021 في حدود 159،2 مليون طن. وبخصوص الاستهلاك العالمي الموجه لتغذية الماشية فانه من المتوقع ان تتراجع لتبلغ مستوى 104،57 مليون طن للفترة 2021 /2022.



