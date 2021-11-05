منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل فريقا قانونيا لتحرير وتقديم شكايات ضد كل محتوى ذي طابع عنصري وتمييزي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تشكيل فريق قانوني يتولى تحرير وتقديم شكايات ضد كل محتوى ذي طابع عنصري وتمييزي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء بموجب القانون عدد 50 لسنة 2018 الخاص بالقضاء على كل اشكال التمييز العنصري.



وأشار المنتدى في بلاغ أصدره الجمعة، إلى تواتر تدوينات وفيديوهات وصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ذات محتوى عنصري وتمييزي وتروّج لصور نمطية حول المهاجرين ترتبط بالجريمة والعنف وحتى الارهاب.



وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية احترامه لحرية الرأي والتعبير، مهيبا في المقابل بكل التونسيات والتونسيين بالابتعاد عن كل خطابات الكراهية والوصم والتمييز ضد المهاجرين.



ويمكن الاتصال بالمنتدى عبر البريد الإلكتروني plainte@ftdes.net للإعلام عن كل محتوى يدعو للتفرقة أو التقييد أو التفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري، وفق ذات البلاغ.











