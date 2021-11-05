قبلي : "أيّام الفرح" تظاهرة تنشيطية للاطفال والكهول في منطقة المنصورة تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي بالبلاد

وات - تتواصل لليوم الثالث على التوالي تظاهرة "ايام الفرح" التي تنتظم بالشراكة بين جمعية هويتنا ودار الشباب بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية قصد تاثيث العطلة بجملة من الانشطة الموجهة للاطفال والكهول تزامنا مع تحسّن الوضع الوبائي بالبلاد



وذكر منسّق تظاهرة "ايام الفرح" عز الدين محلي لـ(وات) أن الهدف الاساسي من هذه التظاهرة هو الاعلان عن عودة الانشطة التثقيفية والترفيهية بالمؤسسات الشبابية وبجمعيات المجتمع المدني بعد قرابة سنتين من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا فضلا عن توفير متنفّس للاطفال خلال العطلة الحالية يمكّنهم من الترويح عن انفسهم وتجاوز الضغط النفسي الذي عاشوه طيلة طيلة المدة الماضية.



واضاف المصدر ذاته ان برنامج هذه التظاهرة انطلق عبر تنظيم حملة نظافة شملت دار الشباب بالمنصورة ومقر جمعية هويتنا الى جانب المدرسة الابتدائية ومسرح الهواء الطلق بالمنطقة وذلك من اجل غرس قيم المواطنة لدى الناشئة وإبراز أهمية المحافظة على نظافة المحيط ليتواصل البرنامج خلال اليوم الثاني من خلال تنظيم سلسلة من الانشطة الترفيهية المتنوعة بمقر دار الشباب التي احتضنت ايضا ورشة للرسم موجّهة للاطفال.

ويخصّص اليوم الثالث من تظاهرة "أيّام الفرح" لتقديم حفل فني يحييه الفنان بلقاسم بوقنّة بمسرح الهواء الطلق ليكون اليوم الختامي من هذه التظاهرة مخصّصا لتكريم عدد من الاطفال والمؤطّرين علاوة على تنظيم حفل للالعاب السحرية.



