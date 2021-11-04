كرة اليد-دورة الامم الاربع: فوز تونس على الراس الاخضر 28-27

فاز المنتخب التونسي على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 28-27 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الخميس بقاعة الحمامات في اطار الجولة الاولى من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية يوم 6 نوفمبر الجاري.

وكان منتخب مونتينيغرو تغلب في المباراة الاولى على منتخب سويسرا بنتيجة 30-25.

وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.



الخميس 4 نوفمبر 2021

مونتينيغرو - سويسرا 30-25

تونس - الراس الاخضر 28-27



الترتيب ن ل

1- مونتينيغرو 2 1

-- تونس 2 1

3-الراس الاخضر 0 1

--سويسرا 0 1



الجمعة 5 نوفمبر 2021

س 15 / سويسرا - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس - مونتينيغرو



السبت 6 نوفمبر 2021

س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس / سويسرا





