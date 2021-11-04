كرة اليد-دورة الامم الاربع: فوز تونس على الراس الاخضر 28-27

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فاز المنتخب التونسي على منتخب الراس الاخضر بنتيجة 28-27 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء يوم الخميس بقاعة الحمامات في اطار الجولة الاولى من منافسات دورة الامم الاربع لكرة اليد التي تتواصل الى غاية يوم 6 نوفمبر الجاري.
وكان منتخب مونتينيغرو تغلب في المباراة الاولى على منتخب سويسرا بنتيجة 30-25.
وتندرج هذه الدورة التي تتواصل الى غاية 6 نوفمبر الجاري في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.

الخميس 4 نوفمبر 2021
مونتينيغرو - سويسرا 30-25
تونس - الراس الاخضر 28-27

الترتيب ن ل
1- مونتينيغرو 2 1
-- تونس 2 1
3-الراس الاخضر 0 1
--سويسرا 0 1

الجمعة 5 نوفمبر 2021
س 15 / سويسرا - الراس الاخضر
س 17 و30دق / تونس - مونتينيغرو

السبت 6 نوفمبر 2021
س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر
س 17 و30دق / تونس / سويسرا


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