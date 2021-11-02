الحمامات تحتضن من 4 الى 6 نوفمبر دورة الامم الاربع لكرة اليد بمشاركة منتخبات تونس وسويسرا ومونتينيغرو والراس الاخضر

تحتضن مدينة الحمامات من 4 الى 6 نوفمبر الجاري دورة الامم الاربع لكرة اليد بمشاركة منتخبات تونس وسويسرا والراس الاخضر ومونتينيغرو.

وتندرج هذه الدورة في اطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة افريقيا للامم المقررة بالمغرب من 13 الى 23 جانفي 2022.





وفي ما يلي برنامج الدورة :

الخميس 4 نوفمبر 2021

س 15 / مونتينيغرو - سويسرا

س 17 و30دق / تونس - الراس الاخضر



الجمعة 5 نوفمبر 2021

س 15 / سويسرا - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس - مونتينيغرو



السبت 6 نوفمبر 2021

س 15 / مونتينيغرو - الراس الاخضر

س 17 و30دق / تونس / سويسرا



