عدد من المعلمين النواب يحتجون أمام وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم

وات - نفذ عدد من المعلمين النواب اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم وذلك بادخالهم ضمن الاتفاقية الموقعة سنة 2018 والتي تقر الانتداب على ثلاث دفعات



وذكرت منسقة المعلمين النواب من خارج الاتفاقية كريمة الغضاب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المعلمين النواب ينفذون اليوم بكامل جهات البلاد تحركات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم



ولفتت الى أن إدراجهم بقاعدة البيانات للوزارة التي تضم قائمات المعنيين بالتسوية من شأنه أن يمكن المعلمين النواب من خارج اطار الاتفاقية من الحق في تسوية وضعياتهم مبرزة أن عدد المعنيين بالاجراء يترواح بين 3 و 4 آلاف معلم نائب



وأفادت كريمة الغضاب أن جلسة للتفاوض ستعقد اليوم الثلاثاء بين كل من وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الأساسي وستتطرق الى اشكالية المعلمين النواب حسب تقديرها



وللإشارة يعود تاريخ امضاء آخر اتفاقية جمعت وزارة التربية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي الى 8 ماي 2018 ونصت على انتداب المعلمين النواب على ثلاث دفعات (40 بالمائة في 2020 و40 بالمائة في 2021 و20 بالمائة في 2022) وتمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية والصحية



ويطالب المعلمون النواب من خارج اتفاقية 8 ماي 2018 بتحيين قاعدة البيانات وإدراجهم صلبها وبإصدار ملحق تكميلي لاتفاقية 8 ماي وتمكينهم من وصل ادماج على غرار زملائهم دفعة (2020 - 2021 - 2022) .



