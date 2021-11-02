تفكيك شبكة مختصة في تدليس وثائق رسمية ببن عروس والقبض على ثلاثة أجانب (الداخلية)

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 15:03 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فككت وحدة أمنية ببن عروس، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، شبكة مختصة في تدليس وثائق رسمية باستعمال أختام وألقت القبض على ثلاثة أشخاص أجانب، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ.

وأضاف ذات المصدر أن دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية حجزت لدى الموقوفين حواسيب وآلات طباعة وأقراصا مضغوطة "يتم استغلالها في استخراج شهائد جامعية ووثائق أخرى".

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومواصلة الأبحاث.


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