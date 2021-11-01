الهادي بن عباس: اليابان اصبحت ثالث مستثمر في تونس وحجم الاستثمار ناهز 5ر2 مليار دولار

وات - اكد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية ، الهادي بن عباس ان اليابان اصبحت خلال السداسية الاولى من 2021 ثالث مستثمر في تونس بعد فرنسا وايطاليا ، قائلا ان حجم الاستثمار ناهز 5ر2 مليار دولار وهورقم مهول جدا، سيما وان الشركات المستثمرة تشغّل زهاء 20 الف مواطن تونسي هام جدا



واضاف خلال ندوة صحفية نظمتها الغرفة اليوم الاثنين بتونس العاصمة لتسليط الضوء على استعدادات تونس لاحتضان مؤتمرطوكيو الدولي للتنمية بافرقيا "تيكاد8 " انهم بصدد اعداد " الكتاب الابيض" الذي سيضم كل المشاريع المتعلقة بعديد المجالات ، على غرار الصحة والتكوين والصيد البحري لعرضه على الطرف الياباني والافريقي

واوضح ان الهدف الاساسي يتمثل في دعم التعامل الاستثماري الثلاثي بين تونس واليابان وافريقيا ، خاصة في ظل مناخ الثقة الذي تتمتع به بلادنا لدى المستثمر الياباني تجاه تونس باعتبارها وجهة اقتصادية واعدة في المستقبل



كما افاد الهادي بن عباس ان "تيكاد8" ستنتظم في غضون السداسية الثانية لسنة 2022، منوّها بهذه الفرصة التاريخية ، حيث ستكون تونس على امتداد 3 ايام العاصمة الاقتصادية الافريقية

وسلط الضوء في هذا السياق على "تيكاد7" التي جمعت 42 رئيس دولة وحكومة سنة 2019، فضلا عن الوفود المرافقة لهم من رجال الاعمال، بما يفتح الابواب امام فرص الاستثمار في افريقيا بما فيها تونس، سيما وان اليابان قد خصصت انذاك مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة ضمن المحور الثلاثي المتكون من افريقيا واليابان وتونس

واضاف ان تونس باعتبارها ستحتضن تيكاد 8 يجب ان تكون المركز والمحور لتحقيق الاستفادة المرجوة لبلادنا من وراء تنظيم هذه التظاهرة ، حيث توقّع ان يكون مبلغ الدعم من الجانب الياباني اكثر من 20 مليار دولار لاعادة انعاش الاقتصاد الافريقي بعد جائحة كورونا



وبيّن انه تم وضع خارطة طريق من قبل القطاع الخاص بتونس تتضمن المجالات الاقتصادية الاستثمارية التي تمتاز بها تونس ،والتي حددت في 6 قطاعات ،وسيتم عرضها على الشريك الياباني ،وخاصة منها المتعلقة بالمجال الصحي باعتبار تونس مصدر للخدمات الصحية على المستوى الافريقي والاوروبي

واكد ايضا على قيمة قطاع السيارات وقطع الغيار ،مستشهدا ب "يازاكي" التي توفر اليوم اكثر من 4500 موطن شغل في بنزرت وقفصة و "سومي تومو" الشركة اليابانية بالمنستير التي ستشغل 5000 شخص

يتنظر ان يشارك في مؤتمر طوكيو للتنمية الافريقية في 2022 اكثر من 40 رئيس دولة وحكومة ، بالاضافة الى شركاء القطاع الخاص وعديد المنظمات الدولية والاقليمية ، وحضورقرابة 10000 مشارك دولي بين مشغلي القطاع الخاص في اليابان وافريقيا

كما تمثل قمة تيكاد 8 فرصة هامة لتبادل التجارب في مجالات الاستثمار والاقتصاد والاطلاع على الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات اليابانية في افريقيا في ظل الحرص على تعزيز مجالات الاستثمار بين اليابان وافريقيا



