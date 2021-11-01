صفاقس : وقفة احتجاجية لعدد من متساكني المحرس للتعبير عن رفضهم القاطع إحداث مصبّ في المنطقة " تحت غطاء وحدة لمعالجة وتثمين النفايات"

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 13:43 قراءة: 1 د, 8 ث
      
وات - نفّذ عدد من متساكني معتمدية المحرس التابعة لولاية صفاقس، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية غاضبة امام مقر بلدية المكان، عبّروا خلالها عن رفضهم التام والقاطع، تحويل هنشير زروق في المحرس الى مصب لنفايات بلديات صفاقس والمعتمديات المجاورة، "تحت غطاء وحدة لمعالجة وتثمين النفايات" وفق تعبيرهم، وذلك بعد غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ اكثر من شهر وما خلفه من ازمة بيئية في صفاقس لا تزال متواصلة دون التوصل الى حلول عاجلة.

وأجمع عدد من المحتجين من نشطاء المجتمع المدني في تصريحات متطابقة "على ان إنشاء وحدة لمعالجة وتثمين النفايات في المحرس يعد من باب إيهام أهالي المنطقة بمشروع لا اساس له من الصحة على ارض الواقع لتؤول الأوضاع في المحرس الى نفس ما آلت اليه في معتمدية عقارب منذ إحداث مصبّ القنة سنة 2008 "، معتبرين "ان مشروع معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لن ينجح في تونس"، وفق تقديرهم.
وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تطالب بحقهم العيش في بيئة سليمة تتناغم مع تصنيف المحرس "مدينة للفنون التشكيلية"
من جهته، أكّد رئيس بلديّة المحرس، محمد شنيور، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان موقفه من إحداث وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها في هنشير زروق في المحرس هو من موقف مواطني المنطقة وانه لا يمكن القبول باحداث اي مشروع دون الموافقة والمقبولية الاجتماعية"، مشيرا الى ان هنشير زروق في معتمدية المحرس يضمّ 4 عمادات سكنية ويبعد حوالي 12 كلم على مدينة المحرس.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235313



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الاثنين 01 نوفمبر 2021 | 26 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:24 15:00 12:10 06:43 05:15
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2026°-2031°-2021°-1821°-17
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة