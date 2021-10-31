الجارندي في الجزائر للمشاركة في إحياء ذكرى اندلاع ثورة التحرير

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 20:04 قراءة: 0 د, 29 ث
      
يتحول ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مساء اليوم الاحد، إلى الجزائر موفدا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لإبلاغ تهانيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ومشاركة الأشقاء إحياءهم لهذه الذكرى المجيدة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ان هذه الزيارة تؤكد " عمق الروابط الاخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير والمستقبل، انطلاقا من الإرث الحضاري والنضالي المشترك وما سطره الشعبان التونسي والجزائري سويا من ملاحم تاريخية من أجل الحرية وارساء السيادة الوطنية، وهي ملاحم ستظل ملهمة للأجيال القادمة عبر التاريخ".

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