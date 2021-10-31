متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 31 أكتوبر ..

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 11:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات -

الكاف: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ولا وفيات جديدة


سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد، إصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك بعد الكشف عن نتائج 39 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 29 أكتوبر.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 19639حالة، تماثل منها 19623 إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 692 شخصا.

كما أظهر التحيين الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 07 مصابين، منهم 04 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع إستقرار عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 16 حالة.

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