بطولة الرابطة الاولى(الجولة 3):النتائج والترتيب

وات - في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الاولى :

السبت 30 اكتوبر 2021

في البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي - الترجي الرياضي 1-2

في بوعلي الحوار بسوسة

امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 2-1



الاحد 31 اكتوبر 2021

في بنقردان (س 14 و30دق)

اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني

في بئر الاحمر (س 14 و30دق)

اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح





الترتيب الحالي

ن ل ف ت ه له عليه

1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2

-الترجي الرياضي 6 2 2 0 0 3 1

3-امل حمام سوسة 4 2 1 1 0 2 1

4-نجم المتلوي 1 1 0 1 0 0 0

-اتحاد بن قردان 1 1 0 1 0 0 0

-النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 2 4

7-النادي الصفاقسي 0 1 0 0 1 0 1

-نادي حمام الانف 0 2 0 0 2 2 4



المجموعة الثانية :





السبت 30 اكتوبر 2021

في الشابة

هلال الشابة - الاولمبي الباجي 1-صفر

في جرجيس

الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش صفر-صفر



الاحد 31 اكتوبر 2021

في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي

في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق







الترتيب الحالي.

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 3 0

-الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 3 1

-3هلال الشابة 4 3 1 1 1 1 2

4-النجم الساحلي 3 1 1 0 0 1 0

5-مستقبل الرجيش 2 3 0 2 1 1 2

--الترجي الجرجيسي 2 3 0 2 1 0 2

7-النادي الافريقي 1 2 0 1 1 1 2

8-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 0 1



