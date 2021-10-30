بطولة الرابطة الاولى(الجولة 3):النتائج والترتيب

وات - في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي 1-2
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 2-1
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح
الترتيب الحالي
ن ل ف ت ه له عليه
1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2
-الترجي الرياضي 6 2 2 0 0 3 1
3-امل حمام سوسة 4 2 1 1 0 2 1
4-نجم المتلوي 1 1 0 1 0 0 0
-اتحاد بن قردان 1 1 0 1 0 0 0
-النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 2 4
7-النادي الصفاقسي 0 1 0 0 1 0 1
-نادي حمام الانف 0 2 0 0 2 2 4
المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة
هلال الشابة - الاولمبي الباجي 1-صفر
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش صفر-صفر
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
الترتيب الحالي.
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 3 0
-الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 3 1
-3هلال الشابة 4 3 1 1 1 1 2
4-النجم الساحلي 3 1 1 0 0 1 0
5-مستقبل الرجيش 2 3 0 2 1 1 2
--الترجي الجرجيسي 2 3 0 2 1 0 2
7-النادي الافريقي 1 2 0 1 1 1 2
8-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 0 1
المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي - الترجي الرياضي 1-2
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 2-1
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي باديس بن صالح
الترتيب الحالي
ن ل ف ت ه له عليه
1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2
-الترجي الرياضي 6 2 2 0 0 3 1
3-امل حمام سوسة 4 2 1 1 0 2 1
4-نجم المتلوي 1 1 0 1 0 0 0
-اتحاد بن قردان 1 1 0 1 0 0 0
-النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 2 4
7-النادي الصفاقسي 0 1 0 0 1 0 1
-نادي حمام الانف 0 2 0 0 2 2 4
المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة
هلال الشابة - الاولمبي الباجي 1-صفر
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - مستقبل الرجيش صفر-صفر
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
الترتيب الحالي.
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 3 0
-الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 3 1
-3هلال الشابة 4 3 1 1 1 1 2
4-النجم الساحلي 3 1 1 0 0 1 0
5-مستقبل الرجيش 2 3 0 2 1 1 2
--الترجي الجرجيسي 2 3 0 2 1 0 2
7-النادي الافريقي 1 2 0 1 1 1 2
8-مستقبل سليمان 0 1 0 0 1 0 1
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