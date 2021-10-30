رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم للاندية النسائية - التونسيتان درصاف القنواطي وهدى عافين ضمن قائمة حكمات البطولة

وات - تم اختيار الحكمة درصاف القنواطي والحكمة المساعدة هدى عافين ضمن قائمة حكمات المرحلة النهائية من النسخة الاولى لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم للاندية النسائية المقررة بمصر من 5 الى 19 نوفمبر القادم.



وضمت القائمة التي اعلن عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم 25 حكمة (12 حكمة و13 حكمة مساعدة) من 19 دولة.



وستشهد البطولة مشاركة 8 اندية تم توزيعها في الدور الاول على مجموعتين ضمت الاولى وادي دجلة المصري ومانديه المالي ومالابو كينغز من غينيا الاستوائية وسيكوندي هاساكاس الغاني فيما تالفت الثانية من فرق فيهيغا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنغلز النيجيري.



ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.



