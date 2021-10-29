تصفيات مونديال 2022 - صافرة رواندية لمباراة المنتخب التونسي ونظيره الزامبي

سيتولى طاقم تحكيم رواندي قيادة مباراة المنتخب التونسي ونظيره الزامبي المقررة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر المقبل بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني لتصفيات قارة افريقيا المؤهلة الى نهائيات كاس العالم (قطر 2022).

ويتالف الطاقم من الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا والمساعدين ايميري نيونغابو وباسكال نديميزيغو في حين سيكون لويس حاكيزيمانا حكما احتياطيا.

وقبل هذه المباراة، سيتحول المنتخب التونسي الى مالابو لملاقة منتخب غينيا الاستوائية يوم السبت 13 نوفمبر المقبل في اطار الجولة الخامسة بادارة طاقم تحكيم مالي يقوده الحكم بوبو تراوري.

وبعد مرور اربع جولات، يتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط امام غينيا الاستوائية (7 نقاط) وزامبيا (4 نقاط) وموريتانيا (نقطة واحدة).

ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الثالث والاخير من التصفيات الذي سيقام بخروج المغلوب في شكل مباراتي ذهاب واياب.



