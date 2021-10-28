البنك المركزي: خدمات الدين الخارجي ترتفع بنسبة 20،4 بالمائة لتبلغ 8،7 مليار دينار الى يوم 20 اكتوبر 2021

ارتفعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 20،4 بالمائة لتبلغ 8،7 مليار دينار، منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية يوم 20 أكتوبر 2021، وفق مؤشرات نشرها، الخميس، البنك المركزي التونسي.



وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، 21،3 مليار دينار، بتاريخ 27 أكتوبر 2021، مقابل 21،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.



كما تطوّرت مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 38،8 بالمائة لترتفع من 4،7 مليار دينار إلى 6،5 مليار دينار بتاريخ 20 أكتوبر 2021.



وارتفعت العائدات السياحيّة المتراكمة بنسبة 6،2 بالمائة لتصل إلى 1،7 مليار دينار. يذكر، في هذا الخصوص، أن وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد بن حسين، كان قد أعلن، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، عن تطور عدد الليالي المقضاة في تونس بما يقارب 19 بالمائة وعدد الوافدين بنسبة 3 بالمائة وذلك في الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 أكتوبر 2021.



وكشف البنك المركزي، أيضا، عن ارتفاع مجموع المعاملات بين البنوك بنسبة 27،6 بالمائة لتبلغ 2،2 مليار دينار، في حين شهد الحجم الجملي لإعادة التمويل، تراجعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة ليصل الى مستوى 8،2 مليار دينار.



