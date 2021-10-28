"الكشف عن خليّة إرهابيّة نسائيّة تستقطب النساء لفائدة تنظيم داعش الإرهابي" (الحرس الوطني)

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 15:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بفضل عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي من الإرهاب بوكالة الإستخبارات والأمن للدفاع، تم مؤخّرا الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط بين ولايتي الكاف وتوزر، في مجال إستقطاب العناصر النسائية عبر الفضاء الإفتراضي، لفائدة تنظيم داعش الإرهابي وعلى صلة بالعناصر الإرهابية التابعة لما يعرف ب"أجناد الخلافة" المتحصنة بالجبال التونسية.

وقد أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.


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