ديوان الحبوب: مخزون تونس من الحبوب يغطي الحاجيات الجملية الى منتصف فيفري 2022

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 13:01 قراءة: 1 د, 7 ث
      
كشف ديوان الحبوب ان المخزونات من حبوب الاستهلاك (قمح صلب وقمح لين وشعير علفي) المتوفرة بتاريخ 25 اكتوبر 2021 باعتبار الشراءات المتعاقد بشأنها، توفر تغطية جملية للحاجيات تصل إلى منتصف فيفري 2022 بما في ذلك المخزون الاحتياطي المقدر بشهري استهلاك لكل مادة.

واوضح الديوان في بلاغ له الخميس، ان الشراءات المتعاقد بشأنها والتي هي في طور الانجاز تقدر على التوالي بـ 411 ألف طن قمح صلب و390 ألف طن قمح لين و361 ألف طن شعير علفي.

وبين، انه باعتبار ما تشهده السوق العالميّة للحبوب، منذ منتصف شهر جويلية 2021 ، من نسق تصاعدي للأسعار مسجلة مستويات قياسيّة خاصّة في أسعار القمح الصلب اذ يناهز سعره حاليا الـ 820 دولار للطن الواحد، والتي من المتوقع أن تحافظ هذه الأسعار إلى غاية مطلع موسم الحصاد المقبل على مستوياتها المرتفعة خاصّة بالنسبة للقمح الصلب ، فان الديوان بصدد تحيّن الفرص قصد مواصلة برنامج شراءاته لتأمين حاجيات البلاد من هذه المادة الى غاية حلول صابة 2022 .

وبالنسبة للقمح اللين، اكد الديوان، انه باعتبار وفرة الإنتاج على المستوى العالمي والاستقرار النسبي لأسعاره، فإن تزويد البلاد بهذه المادة سيتواصل بصفة عادية.

يذكر ان الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب في تونس لهذا الموسم بلغت 16.4 مليون قنطار مع تجميع 7.9 ملايين قنطار، وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذا الموسم بمواصلة التوريد وخاصة القمح اللين.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235087

Kerker  ()  |Jeudi 28 Octobre 2021 à 14h 02m |           
Il faut absolument éviter toute dépendance des semences étrangères ; garder le maximum de diversité à l’échelle spécifique, et surtout éviter la culture des hybrides males stériles.



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