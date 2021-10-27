المنستير: تسجيل خروقات بسيطة خلال حملة الانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل (الإدارة الفرعية للانتخابات)

سجلت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، "بعض الخروقات البسيطة المتعلقة بتنظيم نشاط بدون إعلام"، وذلك ضمن الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير، التي انطلقت يوم 18 أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به "وات"، اليوم الاربعاء، منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة.



وأضاف أنّ إحدى القائمتين لم تنطلق بعد في حملتها الانتخابية، ولم تؤشر بعد على بيانها الانتخابي، موضحا أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم السبت المقبل، وهو اليوم الذي سيقترع فيه الأمنيون والعسكريون في المدرسة الإبتدائية بئر الطيّب، في حين يكون يوم الإقتراع للمدنيين يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري على مستوى أربعة مراكز بكل من المدرسة الابتدائية بورقيبة بمنزل كامل، وبالمدرسة الابتدائية الحي الجديد بمنزل كامل وبالمدرسة الابتدائية السعيدة بالهدادرة، والمدرسة الابتدائية بئر الطيّب.



وينتظر أن يتوجه يوم 31 أكتوبر الجاري، 4778 ناخبا وناخبة من المدنيين من مجموع 4808 ناخبا وناخبة مسجلين.



وتواصل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير توظيف المواد الانتخابية التي تسلمتها يوم الإثنين المنصرم، وسيقع توزيعها يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري بالنسبة إلى اقتراع الأمنيين والعسكريين ويوم السبت 30 أكتوبر الجاري على مراكز الاقتراع المخصصة للمدنيين. وسيقع تركيز مركز تجميع النتائج بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، أين ستنطلق عملية تجميع النتائج مساء الأحد المقبل، حسب ذات المصدر.



وتتنافس خلال هذه الانتخابات البلدية الجزئية قائمتان مستقلتان، هما قائمة "الوفاق" وقائمة "الشباب الريفي بالهدادرة"، على 12 مقعدا بالمجلس البلدي لبلدية منزل كامل.



