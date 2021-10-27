نابل: إجلاء سيارتين وشفط مياه الامطار بعدد من المنازل والمؤسسات التربوية بالهوارية وبني خلاد

وات - تدخل أعوان الحماية المدنية بنابل، صباح اليوم الأربعاء، لشفط مياه الامطار التي تسربت لعدد من المنازل والمؤسسات التربوية بكل من معتمديتي بني خلاد والهوارية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري.



وأضاف المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، انه تم إزاحة سيارتين من الطريق العام على إثر ارتفاع منسوب المياه بإحدى الطرقات بالهوارية، مؤكدا عودة السير العادي لحركة المرور مع استمرار اليقظة ومتابعة الاوضاع نظرا لتواصل نزول الامطار ببني خلاد وقرمبالية و سليمان بنسب هامة.

وأشار المشري، الى ان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل انطلقت منذ الأسبوع الفارط في الاستعدادات، وذلك منذ صدور اول إعلام من الرصد الجهوي على تواجد تحذيرات على تهاطل امطار ، حيث التأمت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وتم اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتدخل عند الحاجة.

من جهته، أكد المندوب الجهوي للتربية، زكرياء داسي، تعطل الدروس ببعض المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي الهوارية وبني خلاد على إثر تسرب كميات من مياه الامطار، مشيرا إلى أن مصالح المندوبية تتابع وضعية المؤسسات التربوية حالة بحالة لاسيما وانه تم إعطاء سلطة تقديرية لكل مديري المؤسسات لاتخاذ قرار غلق المؤسسة للحفاظ على سلامة التلاميذ.

جدير بالذكر ان أغلب مدن ولاية نابل شهدت نزول كميات هامة من الامطار خلال ال24 ساعة الأخيرة، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث سجلت اعلى الكميات المتساقطة بمعتمدية الهوارية ب101 مليمتر، تليها معتمدية بني خلاد ب90 مليمترا.





